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Darp zanlılarına 3'er gün tutukluluk

Gönyeli’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Vahim Zarar, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Emam Hossain, Mohammed Abu Syed, Abdülbaki Morgül ve Melih İneci tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:42
Darp zanlılarına 3'er gün tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

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Sevinç 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli'de bulunan Concorde Lojmanlarında zanlılar Emam HOSSAIN, Mohammed Abu SYED, Abdülbaki MORGÜL ve Melih İneci'nin konu ikametgâhta kalmakta olan Belal HOSSEN'i Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımıyla ilgili konuşup, Lefkoşa' da bulunan Concorde Hotel'e götürmek maksadıyla kullanımında oldukları Henüz tespit edilemeyen plakası meçhul araca alıp, hotel'e götürmeyip Girne'ye doğru sürüp adı edileni zorla alıkoyup zanlı HOSSAIN adı edilene "Seni dövecem, öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunup, Girne anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide aralarında çıkan tartışmada henüz tespit edilemeyen zanlılardan biri Belal HOSSEN' in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak bir kişinin daha arandığını belirtti. Zanlıların yapılan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GÖNYELİ DARPEmam HossainMohammed Abu SyedAbdülbaki MorgülMelih İneci
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