Darp zanlılarına 3'er gün daha tutukluluk

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Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan zanlılar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.