Darp zanlıları yeniden yargı önündeydi!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik, Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin Güler’in Vahim Zarar, Ciddi Darp, Rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı.

Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlılar 1 ve 2’nin 25.9.2020 tarihinde uyuşturucu suçundan teminata bağlandıklarını ayrıca benzer suçlardan kayıtları olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar 1 ve 2’nin 25.9.2020 tarihinde uyuşturucu suçundan teminata bağlandıklarını ve vahim zarar ciddi darp suçlarından sabıkaları olduğuna vurgu yapıp, 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Sağer, zanlılar 3,4, ve 5’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.