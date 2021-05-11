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Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak!

Gönyeli’de çocuk parkı içerisinde çıkan kavgada müşteki T.U’nun kafasına parke taşı vurarak ağır yaralanmasına sebep olan zanlılar Ş.K. ve H.S. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlı H.S’nin yaşının küçük olması üzerine mahkeme kapalı oturum yaptı.

11 Mayıs 2021 Salı 15:05
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak!
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Kamalı Haber

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, olguları aktardı. Kavan, 5 Mayıs tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa’da, Yeşilada isimli çocuk parkı içerisinde, Lefkoşa’da sakin zanlı Ş.K ve H.S’nin bir taraf T.U’nun bir taraf olup bir kavgada yer aldıkları esnada 207 promil alkollü olan Ş.K’nin park içerisinde tasarrufuna geçirdiği yarım parke taşını T.U’nun kafasına vurup katle teşebbüs edip kafatasında parçalı kırık ve kesi olmasına neden olarak ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Kavan, müşteki T.U’nun taburcu olduğunu belirtti. Kavan, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Ş.K’nin davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 3 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 25 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Temay Sağer, zanlı H.S’nin davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 1 kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Ağır YaralamaGönyeli çocuk Parkı Darp
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