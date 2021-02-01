Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, huzurda bulunan zanlılar Barış Akın ve Talat Usta’nın 28 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da önceden husumetli oldukları ve konuşup anlaşmak istedikleri gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin H.A. ve F.D’nin konuşurken sinirlenen zanlı Barış Akın’ın müşteki F.D'ye gelişi güzel elleri ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikten sonra Hasan Akkuyu'ya henüz tespit edilemeyen sert bir cisimle sağ eli ile başına vurmak suretiyle adı edilenin tepe kısmında 4,5 cm laserasyon meydana gelmesine sebebiyet vererek ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis olayın akabinde zanlılar Barış Akın ve Talat Usta’nın LZ 146 plakalı araç ile Müştekiler H.A. ve F.D’nin arzuları hilafına alıkoyup Surlariçine götürmek suretiyle Adam Kaçırdıktan sonra zanlı Akın müşteki F.D’ye hitaben "seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı” demek suretiyle adı edilene şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlılar aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandıklarını mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, zanlı Barış Akın’ın 15 bin TL, zanlı Talat Usta’nın 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Yargıç Serden ayrıca zanlıların KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.