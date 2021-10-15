banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizm acentelerine 600 bin TL teşvik ödemesi yapılacak
Acentelere 600 bin TL!
Meclis yine toplanamadı…
Yine nisap sorunu!
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
banner376
Flaş Haber
Vakalar yine arttı!
Kapat

Darp zanlıları 3 gün tutuklu kalacak...

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Hasan Çuhadar, zanlı 2 Ahmet Uğur Gülsevener, zanlı 3 Hasan Özkural, zanlı 4 Tolga Yaşar, zanlı 5Raif Yıldırımer, zanlı 6 Eray Tolga Keçeli, zanlı 7 Oran Binici tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2021 Cuma 17:57
Darp zanlıları 3 gün tutuklu kalacak...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Hasan Çuhadar, zanlı 2 Ahmet Uğur  Gülsevener, zanlı 3 Hasan Özkural, zanlı 4 Tolga Yaşar, zanlı 5Raif Yıldırımer, zanlı 6 Eray Tolga Keçeli, zanlı 7 Oran Binici tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı 1 Hasan Çuhadar ve zanlı 2 Ahmet Uğur Gülsevener ile Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.10.2021 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisi park alanı doğu kısmında Lefkoşa' da sakin Zanlı 1 konuşmak istediği gerekçesi ile kendisini FD 869 plakalı aracı ile alan Lefkoşa' da sakin Ünal Eroğlu’yla konuşmak için park alanına park ettiği bir esnada elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği esnada olay yerine gelen HD 711 plakalı araç ve içerisinden inen Zanlı 2’nin araçtan aldığı ve sağ elinde tutuğu yaklaşık 1.5 metre plastikten mamül boru ile Ünal Eroğlu'na gelişigüzel vurmak suretiyle sol kol üst dış kısmında kızarıklık, sağ yar göğüste sıyrık yaptıktan sonra konu araçtan inen isimleri tespit edilen Zanlı 3 ve Zanlı 4 elleri ile gelişigüzel yumruk vurmak suretiyle adı edilenin sol kaş kısmında 1-2 cm kesi, sağ kulakta şişlik, sırtta birden fazla sürtük yapıp ciddi şekilde darp ettikten sonra Ünal Eroğlu'nun ellerinden kurtulup olay yerinden uzaklaştığını ve zanlı 1’in konu aracın sağ arka camı, sol arka ve ön camı, aracın ön ve arka camını muhtemelen sert bir cisim ile kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan Samsung A 5 marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı. Polis,  bu esnada yoldan geçen Mehmet Üçler ve İbrahim Halil Üçler’in  olayı görüp ayırmak istedikleri esnada olay yerine gelen zanlı 5, zanlı 6 ve zanlı 7’nin adı edilenlere henüz tespit edilemeyen sert bir cisimle gelişigüzel vurup, ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, aranan şahıslar alınması gereken ifadeleri olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 15.10.2021 18:06
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü bisiklet kazası: Sürücüye 5 gün ek tutukluluk
Ölümlü bisiklet kazası: Sürücüye 5 gün ek tutukluluk
Cinayet zanlıları yeniden mahkemede!
Cinayet zanlıları yeniden mahkemede!
Beş Suriyelinin avrupa hayali Ahna’da son buldu
Beş Suriyelinin avrupa hayali Ahna’da son buldu
Polisten haberler
Polisten haberler
Darp zanlılarına 1'er gün tutukluluk
Darp zanlılarına 1'er gün tutukluluk
Polisten haberler
Polisten haberler
Uyuşturucu zanlısı 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
Halil Dural'ın ölü bulunmasının ardından 1 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı
Halil Dural'ın ölü bulunmasının ardından 1 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim