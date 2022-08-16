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Darp zanlıları 3 gün tutuklu kalacak...

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2022 Salı 16:22
Darp zanlıları 3 gün tutuklu kalacak...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç’ın Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1 Muhammed Tapınç’ın 15.08.2022 tarihinde zanlı Hasan Tapınç’ın azmettirmesiyle Lefkoşa da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan Olcay 12 Apartmanı Kat 9 Daire 17 adresinde eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın (E-25) yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün akmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı.  Polis, Boris Ndip Takang’ın aynı gün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olup müştekinin halen daha hastanede olmasının her ne kadar hayati tehlikesi olmasa da doktorlardan alınan bilgide ameliyata gireceği ve önemli bir ameliyat olması sebebiyle zanlının bu süreçte poliste tutuklu kalması elzem olduğundan, zanlıların ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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