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Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!

Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:37
Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de Burak Çetin’i zorla kaçırıp darp edip soyan Halil İbrahim Culfa ile Eren Zeytuncu tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlıların Girne’de 26 Haziran’da meydana gelen “soygun, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı ve uyuşturucu  madde tasarrufu, zorla alıkoyma ve ciddi darp”suçlarından methalder olduklarını söyledi.  Polis, 26.06.2019 tarihinde, Halil İbrahim Culfa’nın (E-25) tasarrufunda bulunan tabanca ve beraberinde bulunan iki kişi ile birlikte iş hakkında konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca aldıkları Burak Çetin’i istemi dışında Bufavento Kalesi civarına götürerek adı edileni darp ettikten sonra, silah gösterip cep telefonunu alıp tasarruflarına geçirdiklerini söyledi. Polis, ayrıca aynı gün zanlı Culfa ile zanlı Eren Zeytuncu’nun Burak Çetin’in kalmakta olduğu ikametgaha birlikte giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayarını alıp tasarruflarına geçirdiklerini ifade etti. Polis, 10 Temmuz’da yapılan şikayet üzerine iki zanlının tutuklandığını ifade etti.Polis, zanlı Culfa’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tütün ile karışık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, bir adet kart, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 ABD Doları nakit para, içersinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, iki kişinin arandığını kaydeden polis, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
DarpKavga
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