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Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp, polisi darp görevinden men ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Al Hareth Amın Salee, Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam ve Mohammad Ms Almegharı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 15:12
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Vahim zarar, ciddi darp, polisi darp görevinden men ve rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

 Polis, 18.11.2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde, Gönyeli Lefkoşa'da, Şehıt Mustafa Sakallı Sokak üzerinde, Bizim Meyhane önünde, Al Hareth Amın Salee (E-22), Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam ve Mohammad Ms Almegharı’nin (E-20), Mohammad Ms Almegharı'nın kullanmakta olduğu FM 390 plakalı aracın bir trafik kazası yaşaması akabinde olay yerine gelen ve kendilerini alıkoymaya çalışan iki polis memurunu, elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak ve itmek sureti ile darp edip görevlerinden men etikleri esnada polis memuru O.Ö.'nın burnunun kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduklarını ve adı edilenlerin suçüstü halı gereği tutuklandıklarını anlattı.

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Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını, polis memurunun burnuna hangi zanlının vurduğunun tespit edilemediğini ve bununla ilgili olarak kamera görüntülerinin alınması gerektiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlıların tutuklandıktan sonra hareketlerinin normal olmamasından dolayı alkol kontrolü yapıldığını, yapılan kontrolde alkol çıkmamasına müteakip uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri hususu göz önünde bulundurularak Lefkoşa devlet hastanesine götürülüp vücut muayeneleri yapıldıktan sonra incelenmek üzere kanlarının alındığını söyledi.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını söyleyerek, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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