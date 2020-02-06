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Darp Suçundan Yargılanan Halvacı'ya 8 Ay Hapis

Girne Kaza mahkemesi’nde darp suçundan yargılanan Mehmet Halvacı hakkındaki davada karar açıklandı.

Darp Suçundan Yargılanan Halvacı'ya 8 Ay Hapis

Girne Kaza mahkemesi’nde darp suçundan yargılanan Mehmet Halvacı hakkındaki davada karar açıklandı.

06 Şubat 2020 Perşembe 17:28
Darp Suçundan Yargılanan Halvacı'ya 8 Ay Hapis

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Kaza mahkemesi’nde darp suçundan yargılanan Mehmet Halvacı hakkındaki davada karar açıklandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurunda yargılanan sanık,  8 ay hapse mahkum edildi.

Bu Kararda Diğer Davalarda Dikkate Alındı

Kararda sanığın 2017 yılı Eylül ayında Girne’de sokak ortasında kavga ettiği R.D. isimli erkek şahsı darp ettiği belirtildi. Sanığın R.D.’nin yüzüne yumruk atıp, vucudunun çeşitlik yerlerine tekme atarak bedensel incinmesine neden olduğu kaydedildi. Kararda, sanığın söz konusu suçları alkol tesiri altındayken yaptığı, umumi  yerde bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği belirtildi.

Sanığın 2019 yılında meydana gelen darp olayından dolayı da hakkında dava olduğu belirtilirken, 27 Aralık 2019 tarihinde Çatalköy’de tartıştığı eşini yüzüne ve başına elleri ile vurup darp ettiği kaydedildi. Sanık hakkındaki bu davanında diğer davada karar verilirken, dikkate alındığı kaydedildi.

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığı 8 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 06.02.2020 18:37
Anahtar Kelimeler:
GirneHapisDarpHalvacı
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