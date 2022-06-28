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Darp suçundan tutuksuz yargılanacak!

Girnede meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan Feyyaz Ahmet bugün mahkemeye çıkarıldı.

28 Haziran 2022 Salı 23:16
Darp suçundan tutuksuz yargılanacak!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan Feyyaz Ahmet bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan olguları aktardı.

Aslan, zanlının 24 Haziran saat 11.00 sıralarında Türk Mahallesinde bulunan ikametgâhı içerisinde birlikte yaşamakta olduğunu S.S. isimli kadınla kavga ettiğini söyledi. Aslan, zanlının aralarındaki sözlü tartışma esnasında S.S.nin kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine bardakla kafasına vurarak ciddi darp suçunu işlediğinin anlattı. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Zanlının benzer suçtan sabıkası olmadığını belirten polis, ancak 2020 ve 2021 yıllarına ait aynı kadına sözlü ve fiziksel şiddet nedeniyle poliste kaydı olduğunu söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen ciddi darp davasını kabul etmediğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 5 bin TL nakit yatırması, bir kefilin 50 bin TL imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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