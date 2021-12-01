Darp eden tesbit edilemedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Alsancak yolunda meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp olayının ardından tutuklanan Beksultan Uluu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlının vahim zarar ve ciddi darp suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Polis, 30 Kasım saat 03.00 sıralarında Girne - Alsancak yolu üzerinde alkolün etkisi altında olan Bekzat Isaev ile Beksultan Uluu’nun otostop çekerken, oradan araçlarıyla geçen Hüseyin Özşahin ile kardeşi Osman Özşahin’e el hareketi yaptıklarını ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Polis, çıkan olayda Osman Özşahin’in sağ kaval kemiğinin ve burnunun kırıldığını ifade etti. Polis, Özşahin’i vahim zarara uğratan zanlının kim olduğunun henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.