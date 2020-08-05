Darp eden kocadan ilginç iddia

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen şiddet kullanma tehdidi ve darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kader Veziroğlu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Çocukların velayeti konusunda tartışırken eşini ölüm ile tehdit etmek ve saçından tutarak darp etmek suçlamalarıyla mahkemeye çıkan zanlı, eşini kendisine bıçak çekmek ile suçluyor.

“GEREKİRSE SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, zanlının 04 Ağustos 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Gönyeli'de eşi F.Z.L ile boşanma ve çocukların velayeti konusunda tartıştığını, sözlü tartışma sırasında zanlının eşini saçlarından tutarak koltuğa ittirdiğini ve daha sonrasında “Gerekirse seni öldürürüm. 20 yıl hapse giderim ama çocukları sana vermem” dediğini aktadır.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Polis, zanlının aleyhinde aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

BIÇAK ÇEKTİ İDDİASI

Zanlının avukatı, müştekinin de zanlıya bıçak çektiğini ve zanlının şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, şikâyeti doğruladı.