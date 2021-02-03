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Daniel Emekawuru tutuklu yargılanacak

Askeri Yasak Bölge’de 2 kilo 400 gram uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Daniel Emekawuru teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 15:29
Daniel Emekawuru tutuklu yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlı Daniel Emekawuru’nun 25 Ocak 2021 tarihinde ve saat 20.50 raddelerinde Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini belirterek, zanlının Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek istediği sırada tespit edilip suçüstü gereği tutuklandığını kaydetti.

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Zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını dile getiren Sevinç, zanlının tasarrufunda bulunan çantada yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık bin 800 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Sevinç, zanlının cüzdanında ise bin Euro tutarında nakit paranın tespit edildiğine işaret ederek, zanlının gönüllü ifadesinde bu parayı, uyuşturucu maddeleri KKTC’ye geçirmesi karşılığında aldığını itiraf ettiğini vurguladı.

Zanlının Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini, Kuzey Kıbrıs’ta yasal bir bağının bulunmadığını ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmesi nedeniyle yargılanmadan kaçabileceğini dile getiren Sevinç, soruşturmanın tamamlanması nedeniyle zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Yargıç Hale Dağlı, zanlının davaları görüşülünceye dek 2 ayı geçmeyecek süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Emekawuru
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