Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalandı

Kazan emare olarak alınırken aracıyla kaçan arkadaşı aranıyor

Apartmanın damında bulunan ve M.D’ye ait sıcak su tankını arkadaşı ile bir olup çalmaya çalışan Gazimağusa sakini Aytekin Yücel (E-46), apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine suçüstü yakalanırken ismi belirlenemeyen arkadaşı DC 410 plakalı aracı ile olay yerinde hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Tutuklanan zanlı bugün 5.10.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Salih Fidan Ersan olgularla ilgili olarak yemin altında mahkeme bilgi verdi. Ersan şahadetinde, 4.10.20 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Gazimağusa’da bir apartmanın damında bulunan ve M.D’ye ait sıcak su kazanını arkadaşı ile birlikte sirkat etmeye çalışırken sakinler tarafından suçüstü yakalanan zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Kazanın emare olarak alındığını belirten PM Ersan zanlının arkadaşı olan ve ismi belirlenemeyen kişinin olay sonrası DC 410 plakalı aracı ile oradan ayrıldığını ve aranmakta olduğunu söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeleri yanında aranmakta olan bir kişinin olduğuna dikkat çeken PM Ersan zanlının polise yardımcı olmadığını ve suskunluğunu koruduğunu söyledikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)