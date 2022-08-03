Dalga operasyonu zanlıları tutuklu yargılanacak

(03.08.2022 - MHA)

21.07.22 tarihinde Mersin’ den temin ettikleri yaklaşık yarım kilo uyuşturucu maddeyi deniz yolu ile ayni gün Girne limanından KKTC’ ye getiren ancak piyasaya sürmelerine fırsat vermeden Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünün Dalga ismini verdikleri başarılı operasyonu sonucu ayni gün yakalanan M.A. ve Ö.O., 22.07.22 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede üçer gün, 25.07.22 tarihinde ise 8 gün olmak üzere haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan 2 zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesinde “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 3 ay süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiler.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili mahkemeye anımsatma yapmak üzere Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy’ u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şehadetinde, alınan bir ihbar doğrultusunda 21.07.22 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’ da yönetimindeki HN 733 plakalı araçla seyir halinde olan zanlı 1’ in Gazimağusa narkotik şubesinde görevli polis ekiplerince tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Zanlı 1’in şoför koltuğunda oturur vaziyette tespit edildiğini, kucağında bulundurduğu naylon poşet içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 480 gr. ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Akabinde araç içerisinde yapılan armada sol yolcu koltuğu kapı kolu içerisinde beyaz kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gr. ağırlığında maddenin de bulunarak emare alındığına değinen tanık, olay mahallinde zanlı 1’ den yapılan soruşturmada bahse konu uyuşturucu maddeyi zanlı 2 ile birlikte 21.07.22 tarihinde Mersin’ den ithal ederek deniz yolu ile ayni gün Girne limanına geldiklerini ve şu anda ismini verdikleri bir restoranda zanlı 2’yi bulabilecekleri yönünde vermiş olduğu bilgi ışığında ayni gün zanlı 2’nin bahsedilen restoranda tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Her iki zanlının ayni gün mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde gönüllü birer ifade verdiklerini belirten tanık, 22.07.22 tarihinde her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak üçer gün, 25.07.22 tarihinde 8 gün olmak üzere haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Temin edilen süre içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeler ile materyallerin incelenmek ve analiz edilmek üzere ilgili birimlere gönderildiğini söyleyen tanık, temin edilen rapor doğrultusunda emare uyuşturucunun yarım kiloya yakın Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğine vurgu yaptıktan sonra yargılanmada hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

İddia makamının zanlıların tutuklu yargılanması talebine savunma tarafının itirazda bulunması üzerine akşam saatlerine kadar yapılan duruşma sonucunda huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, olayın ciddiyetine ve son zamanlarda hayli artış gösteren uyuşturucu davalarına dikkat çektikten sonra ağır cezada yargılanacak olan zanlıların davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 3 ay’ ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi.

(MHA)