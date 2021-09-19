Cumartesi akşamı olaylı geçti!

Dün saat 19:00 sıralarında Tatlısu-Küçükerenköy Anayolunun 8-9 km’leri arasında alkollü içki tesiri altında bulunan A.M(E-26) ile E.G(E-26) arasında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel yumruk vurup kavgada ettikleri sırada, A.M(E-26) tasarrufunda bulundurduğu çakı ile E.G.(E-26)’yi sol bacağından yaralamıştır. E.G(E-26), görmüş olduğu ilk yardım müdahalesinin ardından taburcu olup A. M.(E-26) ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Dün saat 19:00 sıralarında Çukurova’da, Şht. Münür Hasan Taçoy Caddesi üzerinde, S.S.G. (E- 58) ve Y.C.(E- 55) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ahşap sopalar ile birbirlerine gelişi güzel vurdukları sırada S.S.G.(E-55) almış olduğu darbe sonucu kaburga kemiklerinde kırık meydana gelmiştir. Olayda yaralanan S.S.G.(E-55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır.

Y.C.(E- 55) ile kavgada yer alan B.B.G.(K- 26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 21:30 sıralarında Gönyeli’de Şahinler Sokak üzerinde A.Ş. (E-34) ve K.Ş.(E- 23) bir taraf olup, E.T. (E-21) ile aralarında araç park problemi yüzünden çıkan tartışma sonucu birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurup kavga etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.