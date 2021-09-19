banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor
Kış mesaisi yarın başlıyor
55'i yerel, 80 pozitif vaka
55'i yerel, 80 pozitif vaka
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri...
2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek
Aşılılara testsiz geçiş imkanı
banner376

Cumartesi akşamı olaylı geçti!

Dün akşam saatlerinde 3 ayrı yerde çıkan şiddetli kavgalar sonucu yaralananlar oldu..Toplam 6 kişi tutuklandı..

19 Eylül 2021 Pazar 12:02
Cumartesi akşamı olaylı geçti!

Dün saat 19:00 sıralarında Tatlısu-Küçükerenköy Anayolunun 8-9 km’leri arasında alkollü içki tesiri altında bulunan A.M(E-26) ile E.G(E-26) arasında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel yumruk vurup kavgada ettikleri sırada, A.M(E-26) tasarrufunda bulundurduğu çakı ile E.G.(E-26)’yi sol bacağından yaralamıştır. E.G(E-26), görmüş olduğu ilk yardım müdahalesinin ardından taburcu olup A. M.(E-26) ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Dün saat 19:00 sıralarında Çukurova’da, Şht. Münür Hasan Taçoy Caddesi üzerinde, S.S.G. (E- 58) ve Y.C.(E- 55) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ahşap sopalar ile birbirlerine gelişi güzel vurdukları sırada S.S.G.(E-55) almış olduğu darbe sonucu kaburga kemiklerinde kırık meydana gelmiştir. Olayda yaralanan S.S.G.(E-55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır.

banner341
Y.C.(E- 55) ile kavgada yer alan B.B.G.(K- 26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 21:30 sıralarında Gönyeli’de Şahinler Sokak üzerinde A.Ş. (E-34) ve K.Ş.(E- 23) bir taraf olup, E.T. (E-21) ile aralarında araç park problemi yüzünden çıkan tartışma sonucu birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurup kavga etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KavgaDarpYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26 kişiye yasal işlem!
26 kişiye yasal işlem!
Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme
Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme
Yeşilyurt’ta yangın
Yeşilyurt’ta yangın
Araç yangını!
Araç yangını!
Polisten haberler
Polisten haberler
Çalıştığı işyerini soydu!
Çalıştığı işyerini soydu!
Tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen 2 zanlı, 3 gün daha tutuklu kalacak
Tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen 2 zanlı, 3 gün daha tutuklu kalacak
Yavuz, teminata bağlandı!
Yavuz, teminata bağlandı!
Gönyeli'de soygun
Gönyeli'de soygun
Sahte para zanlılarına 6 gün daha tutukluluk
Sahte para zanlılarına 6 gün daha tutukluluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim