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Cratos'ta mahkeme kararı!

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen Cratos Premium Hotel & Casino ile ilgili dava bugün sonuçlandı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:04
Cratos'ta mahkeme kararı!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen Cratos Premium Hotel & Casino ile ilgili dava bugün sonuçlandı. Mahkeme Cratos Hotel işletmecisi olan Zeno Trading ve Pulat Trading şirketlerinin, banka hesaplarına ve gayrimenkullerine konulmuş olan blokelerin devam etmesine karar verdi.

Blokenin devamına karar verilmesi için kuvvetli deliller olduğu belirtildi.

Mahkeme ayrıca Cratos Casino’nun işletmesinin Bumerang Travel Club Ltd. Şti. ait olduğunu beyan ve teyit etti. Utku Ayla Bozoğlu, Ayla Bozoğlu’nun ve çalışanlarının Cratos Cratos Hotel & Casino’ya girmelerine mani olunmamasına emir verdi.

Mahkeme aynı zamanda casino ve otel işletmesinin aynı elde olması gerektiği görüşünü bildirdi.

Mahkeme  işletmeci olan Zeno Trading ve Pulat Trading şirketlerinin izinsiz faaliyetlerinin derhal durdurulması için konunun, Polis Genel Müdürlüğü’ne, Girne Emniyet Müdürlüğü’ne Çalışma ve Maliye Bakanlığı’na sevk edilmesine emir verdi.

Ayrıca mahkeme Murat Bozoğlu, Tatiana Tupis Bozoğlu, İsmail Zeynel Abidin ve Hulusi Bediz hakkında vergi kaçakçılığıyla ilgili ciddi deliller olduğundan Maliye Bakanlığı’na bilgi verilip soruşturulması için emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cratos Premium Hotel & CasinoZeno TradingPulat Trading
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