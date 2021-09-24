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Coşkun Tüylü'nün teminat talebi kabul görmedi

Ortaköy’de meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Coşkun Tüylü teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 14:06
Coşkun Tüylü'nün teminat talebi kabul görmedi

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Coşkun Tüylü’nün “Cinsel saldırı”, “Cinsel taciz” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Sevinç, 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 09.00 raddelerinde zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki ikametgâhına gelen müştekiyi çay içmesi için ikametgâhına davet ettiğini belirterek, zanlının müştekiyi içeri aldıktan sonra oturma odası içerisinde bulunan yatağa iki eli ile itip yatağa düşürdüğünü kaydetti. Zanlının daha sonra müştekinin izni hilafında her iki eli ile göğüslerini ve kalçasını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini dile getiren Sevinç, "Herkese veriyorsun, bana da vereceksin" demek suretiyle de cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Sevinç, olayın polisin bilgisine 09 Eylül 2021 tarihinde geldiğine işaret ederek, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek yapılan muhaceret kontrolünde kaçak olduğunun da tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının davasında hazır olması maksadı ile statüsünü de dikkate alarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun TüylüCinsel Taciz
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