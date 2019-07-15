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Çorap içinde uyuşturucu

Çorap içinde uyuşturucu

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:48
Çorap içinde uyuşturucu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri birlik içerisinde uyuşturucu zulası yapmaya çalışan zanlılar Hüseyin Erseyis, Hasan Hüseyin Canit ve Halil İsan Zorba tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, zanlılar Hüseyin Erseyis, Hasan Hüseyin Canit ve Halil İsan Zorba’nın 15 Temmuz 2019 tarihinde Akıncılar’da askeri birliğin devriyesi esnasında şüpheli görüldüklerini ve DG 370 plakalı araçtan gri renk paket attıklarının görüldüğünü anlattı.

Polis, otların arasında çorap içerisinde 50 gram hintkeneviri, 2 gram metaamfetamine ve 150 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHüseyin ErseyisHasan Hüseyin CanitHalil İsan Zorba
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