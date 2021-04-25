Çöplük alan yandı

24.04.2021 tarihinde saat 13:00 sıralarında Beyarmudu’nda, İncir Ovası olarak bilinen mevkide bulunan çöplük alanı içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; yangın sonucu İsmail Korhan DEVECİLER’e 4 dönüm arazi içerisinde bulunan 150 zeytin ağacı, 10 limon ağacı, 7 incir ağacı kısmen, 5000 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği, 60 m uzunluğundaki ana su hat lastiği, 14 adet su vanası, Ali İLPARAS’a ait arazi içerisindeki 25 adet slaj bala, 100 m uzunluğundaki sulama lastiği, Türkay HOCANIN’ a ait 28 dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş buğday, 300 m uzunluğundaki sulama borusu, Ahmet ZORT’a ait 5 dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş vigolar, Ergün KARGINEL’e ait arazi içerisindeki 9 adet bala ve 200 m uzunluğundaki sulama lastiği, İbrahim ÖNSOY’a ait 50 dönüm arazi içerisinde bulunan 30 dönüm biçilmemiş arpa ile vigolar ile yaklaşık 30 dönüm kıraç arazi içerisinde bulunan kuru otlar tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.