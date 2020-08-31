Çöp sepetinde bulunan maddenin sonucu negatif çıktı

Zanlı 26.8.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün, 28.8.20 tarihinde de 5 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Emarelerle ilgili Devlet kimya laboratuvarından beklenen raporun gelmesi üzerine zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. PM Arkın şahadetinde 25.8.20 tarihinde Derinya bölgesinde aracında kendinden geçmiş vaziyette bulunduğunu, elinde tuttuğu ucu yanık sarma sigara ile araç dışında bir ağaç altında şeffaf naylon parçasına sarılı maddenin emare alındığını belirtti. Arkın şahadetine devamla, ayni gün ikametgâhında yapılan aramada ise çöp sepeti içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 165 gr ağırlığında madde bulunduğunu ve tüm emarelerin incelenmek üzere Devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

Çöp sepetinde bulunan madde negatif çıktı

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, tasarruf ettiği 3 gr ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bir miktarını içtiğini kabul ederken çöp bidonunda bulunan 165 gr ağırlığındaki maddenin uyuşturucu değil de kekik bitkisi olduğunu iddia ettiğine dikkat çeken PM Arkın, bugün itibarıyla Devlet kimya laboratuvarından beklenen raporun geldiğini söyledi. Rapora göre Derinya’ da ağaç altında tespit edilen maddenin 1.703 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğu, zanlının elindeki tütünle karışık sarma sigara içerisinde 247 mlg sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğine vurgu yapan PM Arkın, çöp sepetinde bulunan 165 gr ağırlığındaki madde ile ilgili analiz sonucunun negatif olduğunun söyledi.

Zanlıya ifadesinde kabul etmiş olduğu 3 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan yazılı dava tebliği edildiğini belirten PM Arkın, 31.5.2015 tarihinden bugüne kadar 8 kez ayni suçlarla polisin karşısına gelen zanlının kamuoyunu da meşgul etmekte olduğuna dikkat çekti ve işlemiş olduğu suçlarla ilgili denetimli serbestlik yasasından faydalanmadığını belirttikten sonra mahkemenin uygun göreceği şartlarda zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 75000’er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.