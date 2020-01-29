Çocuklarının velayetini alabilmek için eşini çalıştığı barda görüntüledi

Ayrılma aşamasında olduğu eşi Yeliz Yılmaz’ dan çocuklarının velayetini alabilmek maksadıyla çalışmakta olduğu barda resmini çeken ve videoya kaydederek annesine gönderen Adem Yılmaz şikayet üzerine 28.1.20 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 29.1.20 tarihinde, özel hayatın gizliliğini ihlal ve itale i lisan suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır olan tanık polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili yemin altında bilgi aktardı. Çebi şahadetinde zanlının 28.1.20 tarihinde Gazimağusa’da ayrılma aşamasında olan eşi Yeliz Yılmaz’ ın çalışmakta olduğu iş yerine giderek orada bulunan eşine hitaben “ o…..bu, burası fuhuş yeri sen de mi fuhuş yapıyorsun” diyerek itale i lisanda bulunduktan sonra cep telefonuyla resmini ve videosunu çekip annesine göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Zanlı, resimleri çocuklarının velayet davasında delil olarak kullanacakmış

Şikâyet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığına değinen Çebi, gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde zanlının suçlarını kabul ettiğini söyledi. Meselenin tamamlandığını ve zanlının tahkikata etki etme olanağı olmadığına değinen polis memuru Çebi, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Savunma avukatının sorusu üzerine cevap veren Çebi, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde resim ve video çekimlerini çocuklarının velayet davasında kullanmak maksadıyla çektiği yönünde beyanı olduğunu, ayrıca olay esnasında eşinin de kendisine itale i lisanda bulunduğu yönünde şikâyetçi olması nedeniyle eşi aleyhine de ayrı bir dosya tanzim edildiğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL’ lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)