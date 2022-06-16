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Çocuk tacizcisine 8 yıl hapis cezası!

Çocuk tacizcisi Seydihan Köse’nin aleyhindeki karar bugün açıklandı.

16 Haziran 2022 Perşembe 17:20
Çocuk tacizcisine 8 yıl hapis cezası!

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Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çocuk tacizcisi Seydihan Köse’nin aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, Dava kararını okuyan, Kâtip, sanığın suçlu bulunup mahkum edildiği suçlar ciddi ve vahim suçlar olduğunu ve Ceza Yasası’nın mahkum edildiği 1. dava için 15 yıl hapislik cezası öngördüğünü söyledi. Kâtip, bu davada sanığın Ocak 2021 – 3 Şubat 202 tarihleri arasında, Çamlıköy’deki ikametgahı  içerisinde 16 yaşından küçük yani 12 yaşında olan  erkek çocuğuna cinsel tecavüzde bulunmaya teşebbüs ettiğini ve “cinsel saldırıda bulunduğu esnada “babana söyleme, babana söylersen seni de öldürür ben de öldürür, babana söylersen seni döverim” sözlerini söylemek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunun altını çizdi.

Kâtip, sanığın yine 4.2.2022 ve 6.2.2022 tarihlerinde ard arda benzer nitelikte 2 suç daha işlemesini, sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip,  “Sanığın müştekiye karşı bu fiilleri müştekilerle birlikte topluma ve toplum değerlerine karşı yapılmış,   toplum ahlak kuralları ve toplum değerleri ile bağdaşmayan, ters fiil ve hareketlerdir. Cinsel suçlar toplumda infiale yol açan vahim suçlar arasında yer almaktadır.  Kişilerin bedensel dokunulmazlığına karşı işlenen bu suçların etkileri yaşamları boyunca sürmektedir” dedi. Kâtip,  suçun vahametini, işleniş şeklini ve amme menfaatini ön planda tutarak bu tür suçları işleyenlere suçların ciddiyet ve vahameti ile orantılı etkin, caydırıcı ve ibret verici cezalar vererek toplumu, toplum bireylerini, çocukları korumaları gerektiğini belirtti. Kâtip,  sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, mahkûm edildiği davalardan 8 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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