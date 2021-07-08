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Çocuğunun önünde eşini darp etti

Girnede meydana gelen kadına şiddet meselesiyle ilgili tutuklanan Mevvas Tapiç bugün mahkemeye çıkarıldı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 19:34
Çocuğunun önünde eşini darp etti

Evrim Kamalı        

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen kadına şiddet meselesiyle ilgili tutuklanan Mevvas Tapiç bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Emrah Lambasuyucu, zanlı Mevvas Tapiç’in darp suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sıralarında Çatalköy’de ikametgahı içerisinde bulunduğu bir esnada evi dağıttığı gerekçesiyle 4 yaşındaki kızlarını azarladığı için eşiyle tartıştığını söyledi. Polis, zanlının çocuğu azarladığı gerekçesiyle kavga ettiği eşinin ensesine vurarak darp suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru Emrah Lambasuyucu, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının askıda davası veya sabıkası olmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise eşinin sürekli çocuklarını azarladığını , huzursuzluk çıkardığını, olay günü de 18 yaşındaki oğlunun psikolojinin bozulduğunu ve kollarını kesmeye başladığını ifade etti. zanlı eşinden boşanacağını da söyledi.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının 80 bin TL kefalet senedi imzalanması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mevvas TapiçDarp
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