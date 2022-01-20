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Çocuğa cinsel istismar zanlısı cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklanan B.R. bugün mahkemeye çıkarıldı.

20 Ocak 2022 Perşembe 21:49
Çocuğa cinsel istismar zanlısı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklanan B.R. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat, duruşmada iddiaları aktardı. Polis memuru, 16 Ocak tarihinde Lefkoşa’da Adli Şube’ye babasıyla başvuran 15 yaşındaki kızın Girne’de annesi ve üvey babası ile yaşadığını ve tacize uğradığını söyleyip, şikayetçi olduğunu açıkladı. Kesat, bu gelişme üzerine Girne Adli Şube’nin devreye girdiğini, polis çavuşu Mustafa Özmüezzin’in Lefkoşa’ya giderek şikayetçi kızı ve babasını Girne Adli Şube’ye getirdiğini anlattı. Kesat, 15 yaşındaki kızın sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti. Polis, kızın 6 ay boyunca üvey babası ve annesiyle yaşadığını, bu süre içerisinde üvey babasının kendisine fiziğinin güzel olduğunu söylediğini, bu esnada bacağını tuttuğunu, bir hafta önce de evde yalnız oldukları bir esnada dudağından öpmeye çalıştığını, kendisinin geri çekilip tuvalete kapandığını anlattığını söyledi. Kesat, kızın ifadesinde ayrıca 14 Ocak 2022 tarihinde de havanın soğuk olduğunu bahane eden üvey babasının kendisine sarıldığını, seni seviyorum, elimden bir şey gelmiyor, sen istemeden bir şey yapmam dediğini anlattığını söyledi. Kızın aynı gün evden kaçarak, kız arkadaşına sığındığını anlatan polis,  şikâyetçi kızın öz babasının, ablasının ve evine sığındığı arkadaşının ifadesini anlattığını, kızın olayı ilk önce bu üç şahsa anlattığını, annesine de mesaj atarak olayı bildirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, genç kızın ifadesinde üvey babasını uyuşturucu kullanırken gördüğünü de söylediğini aktardı. Kesat, evde arama yapıldığını ancak uyuşturucuya rastlanmadığını ifade etti. Polis, zanlıdan uyuşturucu analizi için kan örneği alındığını belirtti. Kesat, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, ayrıca zanlının çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.  

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