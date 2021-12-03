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Çitim'e casusluk suçlaması

Devlet, Asker ve Polise ait gizli belgeler ile Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Erman Çitim tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 16:51
Çitim'e casusluk suçlaması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Devlet, Asker ve Polise ait gizli belgeler ile Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Erman Çitim tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Başkan Vekili ve Birlik Vakfı Kıbrıs Mütevelli Heyeti Başkan Vekili görevinde de bulunan Erman Çitim’in bu ithamlarla tutuklanması şok etkisi yarattı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Ulaş Ursavaş, olguları aktardı. Polis, zanlının Askeri Suç ve Ceza Yasası’na aykırı olarak 2 kuruma ait gizli ibareli belgeyi tasarrufunda bulundurmak ve Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 1 Aralık 2021 tarihinde iki ayrı ikametgâhında yapılan aramada evlerinden birinde iki adet gizli ibareli evrak, bir evinde izinsiz olan Lazer tabanca parçasının bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini beyanlarıyla ilgili teyit ve tekzip çalışmasının sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının bir günlük tutukluluk süresinde evinde bulunan ve açılamayan kilitli kasanın, zanlının huzurunda çilingir ile açıldığını ve içinden mini kaset çıktığını söyledi. Polis, zanlının kendisine ait araçta 2 Aralık’ta yapılan aramada 2 adet canlı merminin ve çok ciddi iddialar içeren evrakların bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tabanca ve 20 adet canlı mermi bulundurma izni olduğunu ancak tasarrufunda 22 mermi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ayrıca içeriğinde ciddi iddialar olan yeni bir evrak bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının ikinci bir gönüllü ifade verip, bazı iddialarda bulunup, kritik görev ve kurumlarla ilgili ciddi iddialarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın genişletildiğini belirten Polis, şuan için getirilen Askeri Suç ve Ceza Yasası’na aykırı harekette bulunmanın 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi. Polis, zanlının kritik sayılabilecek kişi ve makamlardan söz ettiğini ve ciddi iddiaları içeren belgeyle ilgili de ciddi iddialarda bulunduğunu belirtti. Polis, alınan emarelerden 22 CD, 13 DVD ve bir adet hard-diskin incelendiğini söyledi.

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Polis, halen incelenmesi gereken birçok emare ve alınması gereken ifadelere etki edebileceğinden 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Avukat Serhan Çınar, tutukluluk talebine itiraz etti ve tahkikat memurunu sorguladı. Avukat Serhan Çınar, gizli ibareli belgelerin zanlı ile alakalı olduğunu ve bir soruşturma sonucunu içeren bir rapor olduğunu belirtti.

Polis Müfettişi Ulaş Ursavaş, zanlının faaliyetleriyle ilgili gizli ibareli bir belge olduğunu ve belgenin içeriğindeki metni zanlının bilgisayarında da bulduğunu söyledi. Serhan Çınar, polisin Özel Hayatın Gizliliği’ne Aykırı Hareket ve Patlayıcı madde ile ilgili gittiklerini ancak farklı bir soruşturmaya döndüğünün ileri sürdü.  Avukat Serhan Çınar, tutukluluk talebine itiraz etti.

Savcı Hasan Boşnak, kamu yararını yakından ilgilendiren konu suçların 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlar olduğuna vurgu yapıp, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Çitim
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