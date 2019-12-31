Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek

22.12.19 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda meydana gelen cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve darp suçu ile ilgili olarak 25.12.19 tarihinde müşteki R.A tarafından yapılan şikâyet üzerine ayni gün Mahmoud Alreefi ve Muath Owdetallah polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlıların tutuklu bulundukları esnada vermiş oldukları beyanda müşteki R.A nın dairesinde kız arkadaşı H.E.K de dâhil birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etmeleri üzerine R.A ve arkadaşı H.E.K de tutuklanmıştı.

Diğer zanlılar teminata bağlandı

Bugüne dek tutuklu bulunan zanlı 1 Muath Owdetallah, zanlı 2 R.A ve zanlı 3 H.E.K kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlamasıyla, zanlı Mahmoud Alreefi ise ırza geçme, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla bugün 31.12.19 tarihinde iki ayrı mesele olarak teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlamasıyla ilgili zanlı 1 Muath Owdetallah , zanlı 2 R.A ve zanlı 3 H.E.K nin KKTC dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, haftada bir gün polise ispatı-ı vücut etmeleri, zanlı 1 Muath Owdetallah’nun 10000 TL, zanlı 2 ve 3 ün de 5000 er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla teminata bağlanmaları yönünde emir verdi.

Irza geçme, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla ilgili olarak da zanlı Mahmoud Alreefi yı da ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her halükarda 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini yönünde emir verdi. (MHA)