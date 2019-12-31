banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114425
ALTIN
290.321
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8835
EURO
6.6734
Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA İĞRENÇ OLAY
Şanslı Numara ‘175379‘
ŞANSLI NUMARA ‘175379‘
Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!
TRAFİK KAZASI

Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek

Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek

31 Aralık 2019 Salı 23:44
Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek

22.12.19 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda meydana gelen cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve darp suçu ile ilgili olarak 25.12.19 tarihinde müşteki R.A tarafından yapılan şikâyet üzerine ayni gün Mahmoud Alreefi ve Muath Owdetallah polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlıların tutuklu bulundukları esnada vermiş oldukları beyanda müşteki R.A nın dairesinde kız arkadaşı H.E.K de dâhil birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etmeleri üzerine R.A ve arkadaşı H.E.K de tutuklanmıştı.

Diğer zanlılar teminata bağlandı

Bugüne dek tutuklu bulunan zanlı 1 Muath Owdetallah, zanlı 2 R.A ve zanlı 3 H.E.K kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlamasıyla, zanlı Mahmoud Alreefi ise ırza geçme, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla bugün 31.12.19 tarihinde iki ayrı mesele olarak teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

banner317
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlamasıyla ilgili zanlı 1 Muath Owdetallah , zanlı 2 R.A ve zanlı 3 H.E.K nin KKTC dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, haftada bir gün polise ispatı-ı vücut etmeleri, zanlı 1 Muath Owdetallah’nun 10000 TL, zanlı 2 ve 3 ün de 5000 er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla teminata bağlanmaları yönünde emir verdi.

Irza geçme, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla ilgili olarak da zanlı Mahmoud Alreefi yı da ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her halükarda 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cinsel TecavüzGazimagusaMahmoud AlreefiMuath Owdetallah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı
Osman 3 gün tutuklu kalacak
Osman 3 gün tutuklu kalacak
Ayrıldığı kız arkadaşını ölümle tehdit etti
Ayrıldığı kız arkadaşını ölümle tehdit etti
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Süpermarketten hırsızlık
Süpermarketten hırsızlık
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Lutfi tutuksuz yargılanacak
Lutfi tutuksuz yargılanacak
Sahte kimlikle yakalandı!
Sahte kimlikle yakalandı!
Ziyamet’de ev yangını
Ziyamet’de ev yangını
Cinsel tecavüz zanlıları ile mağdur kız ve arkadaşı aleyhine uyuşturucu madde davası
Cinsel tecavüz zanlıları ile mağdur kız ve arkadaşı aleyhine uyuşturucu madde davası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim