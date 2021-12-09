Cinsel tecavüz davasında gelişme

2 ZANLI CİNSEL TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA TUTUKLU YARGILANACAK. 1 ZANLI İSE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASIYLA TEMİNATA BAĞLANDI.

(9-12-2021...MHA) Gazimağusa’da meydana gelen iğrenç olayda, 3 farklı mekânda, 16 yaşındaki müşteki kıza kendi rızası ile içki içirdikten sonra sarhoş edip tecavüz ettikleri iddiasıyla F.A, A.Z.K ve M.P derdest emri gereği 28.11.21 tarihinde tutuklanmış ve 29.11.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün, 02.12.21 tarihinde ise 7 gün olmak üzere toplam 10 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 09.12.21 tarihinde 2 ayrı suç dosyası zanlıları olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Suç dosyası ikiye ayrıldı.

Cinsel tecavüz ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla 3 zanlı aleyhine başlatılan soruşturma bugünkü mahkeme aşamasına iki farklı suçlama olarak getirildi. Sürdürülen soruşturmada zanlı 1 ve zanlı 2’ ye Cinsel tecavüz ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlaması getirilirken zanlı 3 konumundaki M.P’a cinsel saldırı ve 18 yaşından küçüklere alkollü içki satma suçlaması getirilerek mahkeme huzuruna ayrı ayrı çıkarıldılar.

Bugün öğleden sonra yapılan ilk duruşmaya “cinsel saldırı ve 18 yaşından küçüklere alkollü içki satma” suçlamasıyla M.P çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında mahkemeye şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı.

Sürdürülen tahkikat sonunda zanlı M.P aleyhine “cinsel saldırı ve 18 yaşından küçüklere alkollü içki satma” dosyası tanzim edildiğini belirten Yücetürk, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlı M.P’nin KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Akşam saatlerinde bu sefer “cinsel tecavüz ve özel hayatın gizliliğini ihlal “suçlamasıyla zanlı 1 F.A ve zanlı 2 A.Z.K yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına polis memuru Yücetürk yemin altında olgular hakkında verdiği bilgiyle mahkemeye anımsatmada bulundu. Tahkikatın bundan sonraki kısmına müdahale etme olanağı bulunmayan zanlıların davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süreyle merkezi ceza evine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Talep edilen tutukluluğa savunmanın yaptığı itiraz sonrasında yapılan duruşma geç saatlere kadar sürdü. Karar vermek üzere verilen aradan sonra yargıç Mine Gündüz, zanlı 1 ve 2’nin ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ay’ ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi.(MHA)