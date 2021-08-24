banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
140'ı yerel 178 pozitif vaka
140'ı yerel 178 pozitif vaka
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
banner376

Cinsel taciz zanlısı 3 gün poliste tutuklu yargılanacak

16 yaşındaki kız çocuğunun göğsünü sıktığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Menderes Bozlar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 14:52
Cinsel taciz zanlısı 3 gün poliste tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı Menderes Bozlar’ın Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da eski Saray sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde Lefkoşa’da sakin Menderes Bozlar’ın (E-62) aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğunun sağ eli ile sol göğsünü cinsel davranışla kasten arzusu hilafına sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 23.08.2021 tarihinde rapor edildiğini ve Menderes Bozlar’ın aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinde zanlının kendisine telefonda mesaj attığını belirttiğini söyleyerek, telefon kayıtlarının incelenmesi gerektiğini anlattı.

Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına istenilen tutukluluk emrini verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Menderes BozlarCinsel Taciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte Alman kimlik kartı ile yakalandı
Sahte Alman kimlik kartı ile yakalandı
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Cratos'ta mahkeme kararı!
Cratos'ta mahkeme kararı!
Yangınlara karşı alınması gereken tedbirler!
Yangınlara karşı alınması gereken tedbirler!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Haftalık yangın raporu
Haftalık yangın raporu
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden kadına 3 gün tutukluluk
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden kadına 3 gün tutukluluk
23 kişiye yasal işlem!
23 kişiye yasal işlem!
Yeniboğaziçi'nde hırsızlık!
Yeniboğaziçi'nde hırsızlık!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim