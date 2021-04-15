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Cinsel saldırı zanlısı teminatı ödeyinceye kadar cezaevine gönderildi

11.04.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdunda gerçekleştirilen arkadaş toplantısı esnasında D. Ç isimli T.C vatandaşı kız arkadaşını rızası hilafına itip yatağa düşürdükten sonra öpmeye çalışan Nijerya uyruklu öğrenci ANIEFIOK MALACHI JOHN (E-21) şikâyet üzerine ayni gün tespit edilerek tutuklanmış ve 12.04.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:50
Cinsel saldırı zanlısı teminatı ödeyinceye kadar cezaevine gönderildi
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Zanlı 15.04.21 tarihinde Cinsel saldırı, mülke tecavüz ve darp suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Gökhan Yıldırım’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Yıldırım yemin altında verdiği şahadetinde 11.04.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde zanlının, daha önceden ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı ve ilk bakışta müştekinin rızası ile birlikte gittikleri 410 numaralı oda içerisinde rızası hilafına kasten ve kanunsuz olarak itmek suretiyle müştekiyi yatağı içerisine düşürüp darp ettiğini, üzerine çıkıp onu öpmeye çalıştığını, odadan çıkması yönündeki uyarısına aldırış etmeyen zanlının mülke tecavüz suçunu işlediğini ve müştekinin çığlık atması üzerine diğer odada bulunanların müdahale etmesiyle zanlının oradan ayrıldığını söyledi.

Olayın aradan geçen 10 saatlik bir süre sonrasında polise intikal ettirildiğini belirten tanık polis, aynı gün zanlını tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

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Zanlının olayla ilgili gönüllü ifade vermediğini, müştekiyi sadece itmek suretiyle yatağa düşürdüğü yönünde sözlü beyanda bulunduğunu, belirten tanık polis zanlının diğer suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Yurt odası önünde bulunan güvenlik kamerasından bir tanık tespit edildiğini, bu tanığın müştekiyi doğrular niteliğinde bir ifade verdiğine değinen tanık polis, bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlarla ilgili zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve “kabul etmiyorum “şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Mesele ilgili tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, Nijerya uyruklu zanlının bir üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenci olduğuna eğindikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması, şartları yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
ANIEFIOK MALACHI JOHN
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