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Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi

Girne’de komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.Z. bugün mahkemeye çıkarıldı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:52
Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.Z. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlının 2021 yılı Şubat ayı içerisinde Girne’de aynı apartmanda kaldığı komşusunun 8 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 3 ayrı tarihte kız çocuğunun göğsünü, cinsel organını, kalçalarının defalarca okşayarak, cinsel saldırı suçunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Zanlının şikayet üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, kız çocuğunun ergen ve çocuk psikiyatrisinde muayenesinin başladığını açıkladı. Olayla ilgili 7 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.  

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