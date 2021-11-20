banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Ekonomide acil çözüm arayışı
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
16 yıl geçti unutulmadılar
Özer Kanlı BRT’den de atıldı
Usulsüzlüğe son verildi
banner405

Cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan şahsa 2 gün tutukluluk

20 Kasım 2021 Cumartesi 15:51
Cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan şahsa 2 gün tutukluluk

17.11.21 tarihinde Kumyalı turizm otelinde bir zamanlar Kıbrıs dizi çekimi sırasında ayni masada oturmakta olduğu 16 yaşındaki S.K isimli kızın yüzünü okşayıp boynuna sarıldıktan sonra göğüslerini sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.B. (E-38), şikâyet üzerine 19.11.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 20.11.21 tarihinde cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Selaattin Hacıhasanoğlu’ nu tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 17.11.21 tarihinde Kumyalı limanında turizm otelinde çekilen bir zamanlar Kıbrıs dizisi esnasında ayni masada karşı karşıya oturduğu S.K isimli kızın yüzünü eli ile okşayıp boynuna sarıldıktan sonra göğsünü eli ile sıktığını ve seninle birlikte olmak isterim diyerek cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunan zanlının şikâyet üzerine derdest emri gereği 19.11.21 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Olayın 19.11.21 tarihinde polise intikal ettiğini, tutuklanan zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirten tanık polis, meselenin yeni olduğunu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler yanında dizi çekilen yerde kamera olup olmadığı konusunda araştırma yapılacağına dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Mine Gündüz, polisin talebini uygun ve adil bularak zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisten haberler
Polisten haberler
Kanunsuz eski eser tasarrufu
Kanunsuz eski eser tasarrufu
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim