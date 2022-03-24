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Cinsel istismar zanlısı cezaevine gönderildi

Girne’de 5 yaşındaki iki kıza cinsel istismarda bulunan sapık Cumali Çinçar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

24 Mart 2022 Perşembe 18:07
Cinsel istismar zanlısı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de 5 yaşındaki iki kıza cinsel istismarda bulunan sapık Cumali Çinçar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekrem olguları aktardı.  Levent Ekrem,  20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de 5 yaşlarındaki iki kız çocuğunu, parka götüreceğini söyleyen zanlının çocukları 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğünü söyledi. Ekrem, zanlının çocukları boynundan öptüğünü, alt kısmındaki eşofmanlarını çıkardığını ve küçük kızlarına cinsel organlarını öpmeye kalkıştığını açıkladı. Ekrem, zanlının daha sonra kendi erkeklik organını öpmesi için çocukları zorladığını ifade etti. Olayı gören aynı mahallede sakin çocukları durumu bildirdiğini, zanlının suçüstü yakalandığını ifade eden polis memuru Levent Ekrem, zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun toplumda infial yarattığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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