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Cinsel istismar davasında mahkeme 'tutukluluğa devam' dedi

Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:37
Cinsel istismar davasında mahkeme 'tutukluluğa devam' dedi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Soyel,  6 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde yaşanan olayda 77 promil alkollü olan zanlının komşusunun açık olan kapısından eve girdiğini, 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, göğüs ve kalçalarını sıkarak cinsel istismar suçunu işlediğini söyledi. Soyel, zanlının aynı gün tutuklandığını, ilk sözlü beyanında “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”dediğini aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 5 kişiden ifade aldıklarını, birçok görgü tanığının bilgisine başvurduklarını söyledi. Kız çocuğu ile zanlının doktor kontrolünden geçirileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Soyel, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
GirneCinsel Istismar
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