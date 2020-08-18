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Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı

Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Elchin Nazarov bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ağustos 2020 Salı 15:07
Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Elchin Nazarov bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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FOTOĞRAFLARI ANNESİNE GÖNDERDİ

Ayrıldığı kız arkadaşı ile tekrar bir araya gelmek isteyen Elchin Nazarov reddedilince cinsel içerikli fotoğraflarını eski kız arkadaşı B.Ç’nin annesine gönderdi. Whatsapp isimli uygulama üzerinden gönderdiği fotoğraflar ile özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği tespit edilen Nazarov tutuklandı.

SUÇA KARIŞMIŞ

17 Ağustos günü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin emri gereği tutuklanan zanlı Nazarov’un daha önceden de suça karıştığı ortaya çıktı. Mahkemede söz alan polis memuru, zanlının narkotik tarafından halihazırda teminata bağlandığını belirterek ve bu çerçevede uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elchin Nazarov
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