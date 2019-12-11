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Cinayeti itiraf etti

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:11
Cinayeti itiraf etti

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen adam öldürme suçundan tutuklanan Arif Gökçek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının 5 Aralıkta birlikte kordonboyuna gittiği arkadaşı Halil Karakızın denize atladığını, kendisinin onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini aktardı. Gökyay, bunun üzerine karakızı arama çalışmaları yapıldığını, cesedinin 6 aralıkta mendireğin civarındaki kayalıkların arasında bulunduğunu belirtti. Gökyay, Halil Karakız’ın, 7 aralıkta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildiğini söyledi. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, bunun üzerine karakola celp edilen zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul ettiğini söyledi.  Polis, zanlının olay günü 194 promil alkollü olduğunu da belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Adli Tıp doktoru ve  Barış Ruh Hastanesinde kontrolden geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının gözündeki morlukların darp izi olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Polis, zanlının ceza-i ehliyeti olduğuna dair de rapor alındığını ifade etti.  Soruşturmanın devam ettiğini, 17 kişiden ifade aldıklarını incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten Gökyay, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
GirneArif GökçekHalil Karakız
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