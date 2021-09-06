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Cinayete teşebbüs zanlısı Takımcıları KKTC’ye geçiren şahsın tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı

06 Eylül 2021 Pazartesi 17:07
Cinayete teşebbüs zanlısı Takımcıları KKTC’ye geçiren şahsın tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı

Bir polis mensubunu katle teşebbüs, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından aranmakta olan zanlı Gökhan Yıldırım ile birlikte Beyarmudu köyü civarında birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip şahsına ait GKRY kayıtlı HZH 904 plakalı araç ile KKTC’ ye geçen Antony Aaron Carpenter 30.08.21 tarihinde polis tarafından tespit edilmişler ve araçta yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 gr ağırlığında madde ile Metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak soruşturma başlatılmıştı.

30.08.21 tarihinde Vadili köyünde bir benzin istasyonunda tespit edilen zanlı ilk etapta 1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanmış ve 31.08.21 tarihinde çıkarıldığı askeri mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Dörtyol polisi tarafından askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile başlatılan tahkikat esnasında yapılan araştırmada bahse konu GKRY nezdinde kayıtlı HZE 904 plakalı aracın zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi ve Dörtyol polisinin zanlı ile ilgili askeri yasak bölgeyi ihlal soruşturmasını tamamlamış olması nedeniyle araçta tespit edilen uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan maddelerle ilgili narkotik şubesi tahkikat başlatmış oldu.

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03.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı, tutukluluk süresinin dolması nedeniyle bugün 06.09.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve hakkında 3 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görev yapan polis memuru Nurettin Enginer, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı.

HZH 904 plakalı araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu içerdiğine inanılan maddelerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini ve henüz rapor temin edilemediğini belirten tanık polis, zanlının cinayete teşebbüs zanlısı ile birlikte görüldüğüne dair kamera görüntüleri olduğunu ve diğer zanlının da bu meselede bağlantısı olup olmadığının araştırılacak olması nedeniyle zanlının tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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