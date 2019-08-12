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Cinayet zanlısı suçunu kabul etti

Cinayet zanlısı suçunu kabul etti

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
Cinayet zanlısı suçunu kabul etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğü olayda cinayet zanlısı olarak aranan kilit isimlerden olan ve Güney Kıbrıs’ta sahte kimlikle yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanıp, KKTC’ye iade edilen Azmad Ali Virk 3 günlük tutukluluk süresinin ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci huzurda bulunan zanlı Azmad Ali Virk’in Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde meydana gelen taammüden adam öldürme, adam öldürme. Silahlı soygun suçları başta olmak üzere birçok suçtan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan şahıs olduğunu ve olayın ardından kaçmış olduğu Güney Kıbrıs’ta yakalanıp ülkemize iade edildiğini söyledi. Polis iade işleminin gerçekleştiği 9 Ağustos tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade verip şuçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın selameti için 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı çocukları olduğunu ve onların yanına gitmek istediğini, bu olaya içirilerek kandırılması sonucu karıştığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın çok ciddi olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gesfi Döviz BürosuGökhan NaimCinayet
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