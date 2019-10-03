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Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu

Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu

03 Ekim 2019 Perşembe 13:40
Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz Pazartesi günü Okullar yolu, Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile yurtdışına kaçan ve yakalanan zanlı Ehiremen Sunday Osemeahon, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının, Taammüden adam öldürme, adam öldürme ve Soygun suçlarından methaldar olduğunu belirtti. İneci, 1 Temmuz’da Obasanje Adeola Owoyalr’ın öldürülmesiyle ilgili 4 Temmuz’da yurtdışına kaçan zanlı Ehiremen Sunday Osemeahon’un 29 Eylül’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. İneci, zanlının 30 Eylül’de maktulü öldürdüğünü ve maktulden tespit edilemeyen miktarda para aldığını itiraf ettiğini anlattı. İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti. İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan Obasanje Adeola Owoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı. Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, cesedin bulunmasının ardından maktulün en son huzurda bulunan zanlının bulunduğu apartmana giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis Müfettişi Feyyaz İneci, zanlının kaldığı odada, 11 Temmuz’da olay yerini inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede duvarlarda ve halı üzerinde temizlenmiş kan lekesi bulduğunu anlattı. İneci, kan lekesinin maktulden alınan kan örneği ve zanlılara ait kan örnekleri ile Ankara Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderildiğini belirtti. İneci, apartmandan alınan kan örneği ile maktulün kan örneğinin uyuştuğu sonucunun çıktığını söyledi. İneci, meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, talebe itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetLefkoşa
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