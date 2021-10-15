banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizm acentelerine 600 bin TL teşvik ödemesi yapılacak
Acentelere 600 bin TL!
Meclis yine toplanamadı…
Yine nisap sorunu!
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
banner376
Flaş Haber
Vakalar yine arttı!
Kapat

Cinayet zanlıları yeniden mahkemede!

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2021 Cuma 17:41
Cinayet zanlıları yeniden mahkemede!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlılar Serhat Sönmez, Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in Taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis,  6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı. Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi. Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 12.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı Serhat Sönmez ve oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin. Kadını attığın yeri polise gösteririrm” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi.  Göymen, zanlı Seymen Sönmez’in ifade verip, zanlı Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti. Göymen, zanlı Serhat Sönmez’in 13 Ekim’de bir gönüllü ifade daha verdiğini söyleyerek, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi.

Göymen, arama emri ışığında zanlının ikametgahında yapılan aramada, cesedi arabaya kadar taşıdıkları el arabası, zanlı Serhat Sönmez’in adına kayıtlı olan arabayı, ağız uzunluğu 10 cm

Toplam uzunluğu 20.5 olan bıçağın emare olarak alındığını belirtti.

Göymen, zanlıların ses analizlerinin yapılacağını, cep telefonu dökümlerinin incelenmesi gerektiğini, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dam Thı HOPSeymen SönmezSeçkin SönmezSerhat Sönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü bisiklet kazası: Sürücüye 5 gün ek tutukluluk
Ölümlü bisiklet kazası: Sürücüye 5 gün ek tutukluluk
Darp zanlıları 3 gün tutuklu kalacak...
Darp zanlıları 3 gün tutuklu kalacak...
Beş Suriyelinin avrupa hayali Ahna’da son buldu
Beş Suriyelinin avrupa hayali Ahna’da son buldu
Polisten haberler
Polisten haberler
Darp zanlılarına 1'er gün tutukluluk
Darp zanlılarına 1'er gün tutukluluk
Polisten haberler
Polisten haberler
Uyuşturucu zanlısı 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 6 gün daha poliste tutuklu kalacak
Halil Dural'ın ölü bulunmasının ardından 1 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı
Halil Dural'ın ölü bulunmasının ardından 1 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim