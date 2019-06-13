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Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi

Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi

13 Haziran 2019 Perşembe 16:37
Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi

Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahsın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafından teslim alındığı açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu zanlılar da Rum tarafına teslim edildi.

Cinayet zanlılarının karşılıklı iadesiyle ilgili açıklamayı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Özersay, “Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık” bilgisini paylaştı.

Rum tarafında işlenmiş bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısların da aynı şekilde BM aracılığıyla Rum tarafına teslim edildiğini belirten Özersay, “Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla iş birliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir” ifadelerine yer verdi.

Özersay, “Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özgöçmen, 30 Eylül’de sabah saatlerinde İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında ormanlık alanında ölü bulunmuştu. Çayönü’nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen ‘in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Hasan Işık Özgöçmen cinayetiyle ilgili aranan şahsın Ekim ayında Limasol’da yakalandığı açıklanmıştı. (MHA)

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Son Güncelleme: 13.06.2019 16:43
Anahtar Kelimeler:
KuzeyKıbrısGüneyIadeCinayetKatil
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