Cinayet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, huzurda bulunan zanlı Bilal Ahmad ve zanlı Faiz Ul Hassan’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. İneci, 13.03.2019 tarihinde saat 17.50 raddelerinde Ortaköy’de Şehit Sami Küpeli Sokak No/32 adresinde sakin Gökhan Naim’in sahibi olduğu Köşklüçiftlikte bulunan Gesfi Döviz Bürosu isimli işyerini kapatıp HA 722 plakalı Jeep marka aracıyla ikametgahının önüne geldiği sırada Tanveer AHMAD, Ali HASSAN ve Amid Ali VİRK’in, tasarruflarinda kanunsuz olarak bulundurdukları Star marka gümüş renk tabanci ile sol boyun kökünden sol kolundan, sırtından karaciğer üst bölgesinden ve gögüs kısmından vurularak, Gökhan Naim’in tasarrufunda bulunan siyah renk, kumaş el çantası ve içerisinde bulunan 112.000 STG, 170.000 Euro ve 800.000 YTL yi sirkat ederek DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç ile olay yerinden kaçtıklarını mahkeemye aktardı. İneci, Gökhan Naim’in 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağme kurtarılamayarak vefat ettiğini söyledi. İneci, olay yerinde 4 adet STR marka 9 mm lik boş kovan,2 adet STR marka 9 mmlilk canlı mermi, ucu kanlı keserin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

İneci, ayrıca henüz kimliği tespit edilemeyen şahıslarin olay yerinin Güney-Doğu kısmında bulunan Viltan Muslu Sokak üzerinde DV 604 plakalı araca bindikleri yerde yol kenarında Star Marka gümüş renk tabancanın atılı bir vaziyette bulunarak emare olarak alındığını belirtti. İneci, mesele ile ilgili yaplan araştırmada DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç Yenikent bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerindeki toprak yolda terkedilmiş bir vaziyette tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. İneci, 14.03.2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olabileceğine inanılan zanlı Faiz Ul Hassan’ın temin edilen telefon kaydı dökümlerinde, zanlı Tanveer Ahmad ve Bilal Ahmed ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutulandığını belirtti. İneci, 15.03.2019 tarihinde Zanlı Faiz UL HASSAN’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, aynı tarihte zanlı Bilal Ahmed’in, Mağusa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçu Tanveer Ahmad, Ali Hassan ve Azmad Ali Virk ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini belirtti. İneci, 16.03.2019 tarihinde zanlı Bilal Ahmed’in, Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, aleyhine iki gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. İneci, üç günlük süre içerisinde yaklaşık 35 kişiden ifade temin edildiğini ve birçok kamera kaydı görüntüsü temin edilerek izlendiğini ve izlenmeye devam edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aranan üç şahsın daha olduğunu ayrıca aranan emareler ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.