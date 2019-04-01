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Cinayet soruşturması devam ediyor

Cinayet soruşturması devam ediyor

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:34
Cinayet soruşturması devam ediyor

Cinayet soruşturması devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sajid Masood, Rana Rahem Aslam Khan ve Hasan Civelek, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar Bilal Ahmad, Faiz Ul Hassan, Ali Okan Şengül, Abubakar Fiaz yarın, zanlı Hüseyin Erseyis ise Cuma günü mahkemeye çıkarılacak.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında tutuklanan zanlı Abubakar Fiaz ile birlikte zanlı Sajid Masood’un olay günü kullandığı ve Girne’de dağ yoluna attığı cep telefonunu birlikte aldıklarının belirlendiğini mahkemeye aktardı. İneci, zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın ise 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, hemen akabinde aldığı yeni bir telefon hattıyla aranan Zahid Masood’un kullanımındaki İngiltere hattı ve birçok Rum telefon hattıyla görüşme yaptığının belirtti. İneci, zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın ayrıca sahte Güney Afrika pasaportuyla giriş yaptığının belirlendiğini söyledi. Feyyaz İneci, zanlı Hasan Civelek’in ise aranan Zahid Masood ile mali yönden ilişkileri olduğunun belirlendiğini ayrıca Zayid Masood’la olaydan önce görüştüklerini, olaydan sonra zanlının telefonunda Zayid Masood’a ait telefon numarası kayıtlarını sildiğini belirttiğini anlattı. Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, halen ifadelerin alınmaya devam edildiğini, zanlıların kullanımlarındaki cep telefonu dökümlerinin halen Data İnceleme Şubesi tarafından incelendiğini belirtti. İneci, zanlı Hasan Civelek’in cüzdanında iki telefon hattı daha bulunduğunu ve hattın dökümlerinin beklendiğini söyledi. İneci, kamera kayıtlarının incelendiğini, aranan emareler olduğunu belirtip, üç zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bilal AhmadFaiz Ul HassanAli Okan ŞengülAbubakar FiazHüseyin ErseyisSajid MasoodRana Rahem Aslam Khan Hasan Civelek
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