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Cinayet olayına karışan iki kişi daha tutuklandı

Cinayet olayına karışan iki kişi daha tutuklandı

22 Mart 2019 Cuma 12:17
Cinayet olayına karışan iki kişi daha tutuklandı

Cinayet olayına karışan iki kişi daha tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın ardından zanlılar Ali Okan Şengül ile Abubakar Faiz tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlamalarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında,

tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın ifadeleri doğrultusunda, olayda para dolu çantayı 518 plakalı bir Mercedes araçla gelen ve aranan Zayid Masood’a verildiğini itiraf ettiklerini belirtti.

İneci, zanlı Ali Okan Şengül’ün HD 518 plakalı araçla yanında olan zanlı Zayid Masood’u Ercan Havaalını çemberinden aldığının belirlendiğini anlattı.

İneci, zanlı Zayid Masood’un kullanımındaki cep telefonu ile sim kartı zanlı Abubakar Faiz’in temin ettiğinin belirlendiğini kaydetti. İki zanlının da gönüllü ifade verdiğini belirten İneci, tahkikatın salimen yütürülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olay nasıl olmuştu?

13.03.2019 tarihinde saat 17.50 raddelerinde Ortaköy’de Şehit Sami Küpeli Sokak No/32 adresinde sakin Gökhan Naim’in sahibi olduğu Köşklüçiftlikte bulunan Gesfi Döviz Bürosu isimli işyerini kapatıp HA 722 plakalı Jeep marka aracıyla ikametgahının önüne geldiği sırada Tanveer AHMAD, Ali HASSAN ve Amid Ali VİRK’in, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları Star marka gümüş renk tabanci ile sol boyun kökünden sol kolundan, sırtından karaciğer üst bölgesinden ve gögüs kısmından vurularak, Gökhan Naim’in tasarrufunda bulunan siyah renk, kumaş el çantası ve içerisinde bulunan 112.000 STG, 170.000 Euro ve 800.000 YTL yi sirkat ederek DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç ile olay yerinden kaçmışlardı.

Gökhan Naim’in 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağme kurtarılamayarak vefat etmişti

Olay yerinde 4 adet STR marka 9 mm lik boş kovan,2 adet STR marka 9 mmlilk canlı mermi, ucu kanlı keser ile Viltan Muslu Sokak üzerinde DV 604 plakalı araca bindikleri yerde yol kenarında Star Marka gümüş renk tabancanın atılı bir vaziyette bulunarak emare olarak alınmıştı.

Mesele ile ilgili yaplan araştırmada DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç Yenikent bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerindeki toprak yolda terkedilmiş bir vaziyette tespit edilerek emare olarak alınmıştı

14.03.2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olabileceğine inanılan zanlı Faiz Ul Hassan’ın temin edilen telefon kaydı dökümlerinde, zanlı Tanveer Ahmad ve Bilal Ahmed ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edilip, tutulanmıştı. dığını belirtti.

Aynı tarihte zanlı Bilal Ahmed, Mağusa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçu Tanveer Ahmad, Ali Hassan ve Azmad Ali Virk ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini belirtilmişti.

Son Güncelleme: 22.03.2019 13:33
Anahtar Kelimeler:
Gökhan NaimBilal AhmadFaiz Ul HassanAli Okan ŞengülAbubakar Faiz
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