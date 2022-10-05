banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Yol çizgi ve trafik levha çalışmalarına dikkat
Yol çizgi ve trafik levha...
Avcı’nın yapamadığını DAÜ-SEN yaptı…
Avcı’nın yapamadığını DAÜ-SEN yaptı…
Girne ve Gazimağusa’da yangın
Girne ve Gazimağusa’da yangın
23 yaşındaki genç aranıyor
23 yaşındaki genç aranıyor
banner404

Cinayet'e 32 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da 13 Nisan 2011 tarihinde eşi Şükran Sadrazam’ı boğarak öldürerek 25 yıl hapis cezası alan sanık Çetin Sadrazam, istinafta Taammüden adam öldürme suçundan mahkum edildi ve cezası 32 yıla çıkarıldı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:09
Cinayet'e 32 yıl hapis cezası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 13 Nisan 2011 tarihinde eşi Şükran Sadrazam’ı boğarak öldürerek 25 yıl hapis cezası alan sanık Çetin Sadrazam, istinafta Taammüden adam öldürme suçundan mahkum edildi ve cezası 32 yıla çıkarıldı.

KKTC Başsavcılığı, alt mahkemenin sanığı Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm etmemekle hatalı olduğu ve cezanın alenen az olduğuna ilişkin, sanık ise beraat etmesi talebiyle istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, KKTC Başsavcılığı’nın sanık ile ilgili dosyaladığı istinafı kabul etti. İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Bertan Özerdağ’ın başkanlığında, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü ve heyet sanık Çetin Sadrazam’ı Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm edip, alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını iptal etti ve 32 yıl hapis cezası ile değiştirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'ta Tatar'a sövdü tutuklandı
Facebook'ta Tatar'a sövdü tutuklandı
Odey 18 ay hapis yatacak
Odey 18 ay hapis yatacak
POLİS DAVASI SON AŞAMADA
POLİS DAVASI SON AŞAMADA
Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı
Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı
Kokain zanlıları için 3 gün tutukluluk kararı
Kokain zanlıları için 3 gün tutukluluk kararı
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
200 Grama 3 yıl 6 ay hapis!
200 Grama 3 yıl 6 ay hapis!
Feci kaza... 1 Kişi yoğun bakımda
Feci kaza... 1 Kişi yoğun bakımda
Dilekkaya köyünde yangın
Dilekkaya köyünde yangın
Zıpkınla avlanırken tutuklandı
Zıpkınla avlanırken tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim