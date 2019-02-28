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Cinayet davasında olgular aktarılacak

Cinayet davasında olgular aktarılacak

28 Şubat 2019 Perşembe 15:43
Cinayet davasında olgular aktarılacak

Cinayet davasında olgular aktarılacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğancı'da geçtiğimiz yıl 27 Şubat’ta eşi Nigar Tevfik'i av tüfeği ile vurarak öldüren İbrahim Erhalk bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Nigar Tevfik’in kız kardeşleri ile yakın akrabaları bugünkü davayı takip etti. Oldukça üzgün olan aile, “Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol ve sanığın avukatı Mustafa Asena hazır bulundu.

Davada söz alan avukat Mustafa Asena, davaya konu ses kayıtlarını sanıkla birlikte cezaevinde dinleyebilmesine olanak sağlanmasını talep etti. Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, davanın olgularında savunmayla birkaç husus dışında uzlaşıya vardıklarını söyleyerek, 1 Mart 2019 tarinde davanın olgularını vermek için hazır olacağını beyan etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, davanın olgularının dinlenmesi için davayı 1 Mart tarihine erteledi ve davaya konu ses kayıtlarının sanığa dinletilebilmesine cezaevi yönetismi tarafından olanak sağlanmasına direktif verdi.

Anahtar Kelimeler:
Nigar Tevfikİbrahim ErhalkCinayet
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