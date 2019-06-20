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Cinayet davası tamamlandı

Cinayet davası tamamlandı

20 Haziran 2019 Perşembe 18:38
Cinayet davası tamamlandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak'ta Memduh Ulugün'ü 6 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet ve Meryem Doğu hakkındaki cinayet davası tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davası karara kaldı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin baktığı davada dün savunma ve iddia makamı hitaplarını yaptı.

 Hitapların yapılmasının ardından dava karar için 5 Eylül 2019 tarihinde ertelendi.

Alsancak'ta 13 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda Meryem Doğu ile Mehmet Doğu’nun Memduh Ulugün’ü altı bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilmişti. Olay günü tutuklana sanıklardan Meryem Doğu cinayeti kabul ederken, Mehmet Doğu rolü olmadığını öne sürdü.

Anahtar Kelimeler:
CinayetAlsancakMemduh UlugünMeryem DoğuMehmet Doğu
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