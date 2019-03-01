Cinayet davası sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğancı’da av tüfeği ile eşi Nigar Tevfik'i av tüfeği ile vurarak öldüren 61 yaşındaki İbrahim Erhalk’ın eşini vurduktan sonra 155 Polis Hattı’nı arayıp, itirafta bulunduğu kayıtlar mahkeme salonunda dinlendi. İbrahim Erhalk kayıtlarda “Ben Doğancı’dan İbrahim Erhalk. Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü” dedi.

Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, bugün davanın bazı olgu ve emarelerini aktardı. Ahmet Varol, İngiltere’de yaşayan üç çocukları olan çiftin tatil için zaman zaman Kıbrıs’a geldiklerini ve Doğancı’daki evlerinde kaldıklarını anlattı. Erhalk çiftinin ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Varol, maktulün boşanma davası açtığını belirtti. Sanığın eşini vurduktan sonra polisi arayıp, eşini vurarak öldürdüğünü itiraf ettiğini söyleyen Varol, sanığın polise, eşiyle boşanma aşamasında olduklarını ve başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan ettiğini söyledi. Ahmet Varol, sanığın eşiyle kavga ederken kasadan tüfeği alıp, kendisine sopayla karşılık veren eşini tüfekle öldürdüğünü anlattı. Ahmet Varol, ayrıca müteveffanın internet ortamında tanıştığı ve arkadaşlık ettiği uzman çavuş G.S’yle konuştuğu esnada, ya sanığın kendisini ya da sanığın maktulü öldüreceğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Varol, olay mahalli fotoğrafları, otopsiyi içeren albümü, olay mahallinde bulunan bıçağı, sanığa ilişkin doktor raporlarını, maktule yapılan ilk muayenenin raporu, olay mahallinin ölçekli çizimi, maktule ait otopsi raporu, sanığın kullanımdaki telefon hattının görüşme detayları, sanığın cezaevine gönderilmeden önceki sağlık raporunu, cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor, av tüfeğinin belgeleri, sanığın ve maktulün muhaceret dökümleri, İngiltere’de maktul tarafından açılan boşanma davası belgeleri, olayda kullanılan av tüfeğine yapılan balistik inceleme raporu, elektrik kurumundan alınan yazı, sanığın 155 polis hattını aradığı görüşmenin ses kaydı, sanıkla maktulün aralarında geçen tartışmaya ilişkin maktulün kız kardeşine gönderdiği ses kayıtları, data inceleme raporları, sanıktan ve maktulden alınan swap örnekleri, sanığa yapılan yazılı dava tebliği, sanığın olay anında giydiği kıyafetler, olay anında maktulenin elinde olan çanta, elektrikli süpürge borusu üzerinden alınan kan örneği, yerden alınan kan örneği, sanığa ait cep telefonu ile sim kartı, sanık ve maktuleye ait cep telefonları, maktuleye ait olay anında giydiği kıyafetler, sanığa ait av tüfeği, olay anında maktulenin elinde olan elektrikli süpürgeye ait boru, boş fişek kartuşu, sanığın evinde bulunan 49 fişek, bıçak, sanıkla maktulenin mutfakta tartıştıkları esnada bıçak izleri olan sandalye, kılıf ve yedek namlu olmak üzere toplam 49 emare sundu. Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, maktul tarafından kaydedilen cd kayıtlarının ses düzenini ayarlayabilme için süre talep etti.

Mahkeme huzurunda savcılığın yapmış olduğu talebi değerlendiren mahkeme heyeti adına Başkan Fadıl Aksun, davayı 6 Mart tarihine erteledi.