Cinayet davası için karar tarihi belirlenecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Antik Liman’da kayalıklar arasında cansız bedeni bulunan Kahramanmaraşlı 25 yaşındaki Halil Karakız'ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Arif Gökçek hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir yıldır görüşülen davanın duruşmaları tamamlandı. Dava, savunmanın ve iddia makamının son sözlerini söylemesi için bugüne ertelendi.

İddia makamı ve savunmanın hitaplarının ardından sanığın davası için karar tarihi belirlenecek.

Ne olmuştu

Girne Limanı’nda 6 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00 sıralarında mendirek civarındaki kayalıklar arasında Halil Karakız'ın cesedi bulunmuştu. Adli tıp uzmanı tarafından yapılan otopside Karakız’ın ölüm nedeninin “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğu belirlenmişti. Olay mahallinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Karakız’ın Arif Gökçek ile birlikte mendirekte gezdiğini tespit etmişti. Tutuklanan sanığın kendisine küfür ettiği için Karakız’la kavga ettiği, başına taşla vurup, mendirekten düşmesini sağladığı iddia edilmişti. Sanığın olay günü 194 promil alkollü olduğu ileri sürülmüştü. Sanık, 19 Aralık 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.